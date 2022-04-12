Загаженные украинцами города Европы - оружие пострашнее ракет

Оружие пострашнее ракет — это миллионы беженцев с Украины.

Эти "милые" беженцы всего за несколько недель "обукраинили" лучшие города Европы, превратив их в самые настоящие свинюшники.

Возьмем, например, Вену. Австрийцы чрезвычайно педантично относятся к собственному жизненному укладу. В Австрии всегда царило порядок и какое-то невероятное спокойствие. Горожане не нарушалм правила парковки не из-за высоких штрафов, а потому что просто берегли собственный комфорт и красоту города.

С наплывом украинцев начался настоящий ад: заполнены все парковочные места, беженцы постоянно занимают полосу общественного транспорта, мешают работе муниципальных служб. А по воскресеньям на площади Музейного квартала собираются огромные толпы "майданутых", оставляя после себя тонны мусора. Плюс ко всему кругом стоит грохот музыки и вечный ор. Для местных педантов это пострашнее удара крылатой ракетой.

В остальных столицах не лучше. В Стокгольме беженцы требуют бесплатно таких условий проживания, которых не могут себе позволить большинство шведов. А ведь это очень недешёвый город.

Рига наблюдает постоянные крики майданутых в костюмах зомби, Кишинев уже полностью раскрашен в сине-желтый цвет, да и требуют украинцы общаться с ними там только на украинском.

Старушка Европа очень быстро устанет. Теперь европейцы собственными глазами видят, кто такие украинцы и в чем их фундаментальное отличие от русских. Беженцы постоянно ноют, постоянно чего-то требуют, не благодаря и не задумываясь, что пора уже окститься и начать менять собственную жизнь, а не вечно ныть и майданить, пишет ufa-news.ru.

Старый Свет очень быстро трезвеет и следующий электоральный цикл будет тяжелым для сегодняшних элит, которые в угоду Вашингтону, ввязались в санкционную войну, неся чудовищные экономические потери.

Однако более мощный удар Европа получит от украинцев — ленивых, капризных и истеричных. Граждане Незалежной за 8 лет разучились жить в нормальном обществе и превращают любую мало-мальски человеческую среду в свинарник.

А вообще-то, этот сценарий было не трудно просчитать, и похоже, что это и есть самое секретное оружие Владимира Путина.