Талант ушедшего из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского управлять информационной повесткой мог бы оказаться полезным во время проведения российской спецоперации на Украине, заявила в беседе с Pravda.Ru доктор политических наук, профессор РГГУ Людмила Адилова.
Говоря о скончавшемся недавно политике, эксперт отметила, что он во многом растрачивал себя "на эпатаж". При этом высокий интеллектуальный потенциал Жириновского остался не востребованным в полной мере.
"Этот его очень большой интеллектуальный потенциал оказался не задействован, к сожалению. А мог бы сегодня быть использован во время военной операции, которую мы проводим. Специализированных вот этих информационных поводов он мог бы находить множество", — заявила политолог.
Она отметила, что Жириновский мог сам создавать информповоды. Также политику удавалось формировать информационную повестку.
"Он сам формулировал вот эту информационную повестку. Сам ею управлял, сам вбрасывал новости и сам знал, в какой момент эта новость пойдет. Спин-потенциал, потенциал продолжительности новости. Он им управлял", — сказала Адилова.
Владимир Жириновский, которого в феврале 2022 года госпитализировали в связи с коронавирусом, скончался 6 апреля. Политику было 75 лет.
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