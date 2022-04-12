Эксперт: дар Жириновского влиять на информповестку был бы ценен для спецоперации

Талант ушедшего из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского управлять информационной повесткой мог бы оказаться полезным во время проведения российской спецоперации на Украине, заявила в беседе с Pravda.Ru доктор политических наук, профессор РГГУ Людмила Адилова.

Говоря о скончавшемся недавно политике, эксперт отметила, что он во многом растрачивал себя "на эпатаж". При этом высокий интеллектуальный потенциал Жириновского остался не востребованным в полной мере.

"Этот его очень большой интеллектуальный потенциал оказался не задействован, к сожалению. А мог бы сегодня быть использован во время военной операции, которую мы проводим. Специализированных вот этих информационных поводов он мог бы находить множество", — заявила политолог.

Она отметила, что Жириновский мог сам создавать информповоды. Также политику удавалось формировать информационную повестку.

"Он сам формулировал вот эту информационную повестку. Сам ею управлял, сам вбрасывал новости и сам знал, в какой момент эта новость пойдет. Спин-потенциал, потенциал продолжительности новости. Он им управлял", — сказала Адилова.

Владимир Жириновский, которого в феврале 2022 года госпитализировали в связи с коронавирусом, скончался 6 апреля. Политику было 75 лет.

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