Депутат Госдумы Черняк предложил минимум на десять лет запретить YouTube в РФ

Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк заявил, что в России необходимо законодательно запретить работу видеохостинга YouTube минимум на десять лет.

В ближайшее время он намерен обратиться с таким предложением к руководству Государственной думы. По его словам, если через год-два YouTube захочет вернуться в Россию, то ему не удастся это сделать. Депутат считает, что к этому времени в стране будут пользоваться популярностью отечественные сервисы.

"Сервис сам себе создал все условия, чтобы оказаться вне закона на территории России, что повлечёт многомиллионный урон, причём исчисляемый не в рублях", — сказал Черняк в беседе с РИА Новости.

Парламентарий убеждён: блокировку YouTube-канала "Дума ТВ" стоит рассматривать как цензуру, нарушение прав и свобод, монополию на продвижение информации. Он добавил, что канал продолжит работать, однако уже на отечественных площадках.

Ранее корпорация Google объявила о блокировке канала "Дума ТВ" на YouTube.