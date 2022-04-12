"Не злите русских": Дмитрий Медведев предупредил русофобов по всему миру

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил русофобов по всему миру, рассчитывающих на полную изоляцию России.

Мы не станем в отместку им закрываться от всего мира, подчеркнул Медведев и напомнил всем простую истину: "не злите русских".

Зампредседателя Совбеза напомнил о попытках Запада буквально стереть достижения России в культурной, спортивной и иных сферах и показал, как это выглядит ничтожно.

По словам Дмитрия Медведева, запрет на нашу культуру – актуальный тренд Запада, в котором упражняется немало "политических имбецилов и убогих диванных русофобов".

Но Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира, подчёркивает заместитель председателя Совета безопасности. Он напомнил, что у РФ насыщенная повестка со странами Содружества, БРИКС, Африки и Латинской Америки, где проживают миллиарды адекватных людей, которые ценят, любят и ждут Россию.

"Для взаимодействия с ними открыты ультрасовременные музеи современного искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии", - пишет в Телеграм-канале Медведев.

Также он добавил, что не сомневается, что профильные организации во главе с властями "помогут нашим молодым музыкантам, режиссёрам, художникам, дизайнерам и иным представителям творческих профессий не выпасть из международной обоймы".

А представителям вырождающегося европейского истеблишмента Медведев порекомендовал посмотреть шедевр нашего кинематографа "Александр Невский" "и послушать финальную кантату".

"Поможет лучше понять: не злите русских, верните чужое, дабы в итоге снова не оказаться подо льдом Чудского озера", - подытожил он.