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Автор Дмитрий Плотников

"Не злите русских": Дмитрий Медведев предупредил русофобов по всему миру

Политика

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил русофобов по всему миру, рассчитывающих на полную изоляцию России.

"Не злите русских": Дмитрий Медведев предупредил русофобов по всему миру

Мы не станем в отместку им закрываться от всего мира, подчеркнул Медведев и напомнил всем простую истину: "не злите русских".

Зампредседателя Совбеза напомнил о попытках Запада буквально стереть достижения России в культурной, спортивной и иных сферах и показал, как это выглядит ничтожно.

По словам Дмитрия Медведева, запрет на нашу культуру – актуальный тренд Запада, в котором упражняется немало "политических имбецилов и убогих диванных русофобов".

Но Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира, подчёркивает заместитель председателя Совета безопасности. Он напомнил, что у РФ насыщенная повестка со странами Содружества, БРИКС, Африки и Латинской Америки, где проживают миллиарды адекватных людей, которые ценят, любят и ждут Россию.

"Для взаимодействия с ними открыты ультрасовременные музеи современного искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии", - пишет в Телеграм-канале Медведев.

Также он добавил, что не сомневается, что профильные организации во главе с властями "помогут нашим молодым музыкантам, режиссёрам, художникам, дизайнерам и иным представителям творческих профессий не выпасть из международной обоймы". 

А представителям вырождающегося европейского истеблишмента Медведев порекомендовал посмотреть шедевр нашего кинематографа "Александр Невский" "и послушать финальную кантату".

"Поможет лучше понять: не злите русских, верните чужое, дабы в итоге снова не оказаться подо льдом Чудского озера", - подытожил он.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы дмитрий медведев
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