Рогозин о США: "Через санкции - к звездам"

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин надеется, что через 15-20 лет США научится не проявлять агрессию к другим странам, а также сравнил Америку с змеями или пауками, понадеявшись, что они начнут "сцеживать яд".

"Может быть, и Соединенные Штаты тогда уже станут другими, лет через 15, через 20. Может, они к тому времени научатся сцеживать яд и сдерживать свою агрессию к России и другим странам. Может, у них бомбы закончатся. Я не знаю, но помечтаю. Через санкции — к звездам", — приводит слова Рогозина "РИА Новости".

24 февраля, сразу после начала специальной военной операции на Украине, президент США Джо Байден объявил о прекращении поставок высоких технологий в "Роскосмос". 25 февраля Евросоюз присоединился к санкциям и отключил один из двух телескопов в российской астрофизической обсерватории "Спектр-РГ". Также Европейское космическое агентство заявило о невозможности реализации совместного с Россией запуска миссии ExoMars.