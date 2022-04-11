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Автор Полина Кузнецова

США с партнёрами наладили ежедневные поставки оружия на Украину

Политика

Представитель Пентагона раскрыл подробности поставок оружия Украине от США, Чехии, Турции и других стран.

Представитель Пентагона во время общения с прессой рассказал о том, что поток поставок оружия на Украину происходит постоянно и ежедневно всеми возможными путями не только со стороны США, но и со стороны Чехии и Турции.

Ряд стран предоставил Украине помощь в виде танков, однако официально об этом сообщила только Чехия. Также представитель сообщил, что есть возможность поставок вооружения Украине со сторон неизвестных США. Некоторые страны сейчас рассматривают возможность примкнуть к помощи Украине и начать поставлять оружие.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у Южной Кореи.

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Автор: Полина Кузнецова, Куратор: Олег Артюков
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