Русских разрешили ненавидеть ещё месяц: соцсети продлили "санкции" против РФ

Итак, русских разрешили ненавидеть ещё месяц: Meta (Meta, Facebook, Instagram - признаны в России экстремистскими организациями и запрещены) продлила "санкции" против РФ.

Компания продлила срок действия ряда исключений, позволяющих гражданам Украины призывать к насилию над русскими в социальных сетях, ну и, разумеется, оскорблять их.

Meta, владеющая Instagram и Facebook (явно с радостью) в русофобском угаре продлевает действие исключений из правил о запрете оскорблений и призывов к расправе в наш адрес.

В вышеупомянутых социальных сетях действуют весьма жёсткие правила по поводу угроз и оскорблений. Но после начала военной специальной операции на Украине руководители данных соцсетей объявили о том, что делает исключение из правил в отношении русских. Оказывается, нас можно спокойно оскорблять и призывать к нашему истреблению.

Россия в ответ внесла социальные сети и владеющую ими компанию в список экстремистских организаций, пишет tsargrad.tv.

В конце марта Meta продлила действия оставшихся исключений для Украины до 30 апреля.

Надо оговориться, что не все сотрудники согласны с таким решением. Они указывают, что подобная политика явно говорит о том, что риторика ненависти и призывы к насилию допустимы, если они нацелены на "нужных" людей.