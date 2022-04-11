Итак, русских разрешили ненавидеть ещё месяц: Meta (Meta, Facebook, Instagram - признаны в России экстремистскими организациями и запрещены) продлила "санкции" против РФ.
Компания продлила срок действия ряда исключений, позволяющих гражданам Украины призывать к насилию над русскими в социальных сетях, ну и, разумеется, оскорблять их.
Meta, владеющая Instagram и Facebook (явно с радостью) в русофобском угаре продлевает действие исключений из правил о запрете оскорблений и призывов к расправе в наш адрес.
В вышеупомянутых социальных сетях действуют весьма жёсткие правила по поводу угроз и оскорблений. Но после начала военной специальной операции на Украине руководители данных соцсетей объявили о том, что делает исключение из правил в отношении русских. Оказывается, нас можно спокойно оскорблять и призывать к нашему истреблению.
Россия в ответ внесла социальные сети и владеющую ими компанию в список экстремистских организаций, пишет tsargrad.tv.
В конце марта Meta продлила действия оставшихся исключений для Украины до 30 апреля.
Надо оговориться, что не все сотрудники согласны с таким решением. Они указывают, что подобная политика явно говорит о том, что риторика ненависти и призывы к насилию допустимы, если они нацелены на "нужных" людей.
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