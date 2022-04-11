Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, как Венгрия будет платить за российский газ.
Как сообщает Reuters, Сийярто предложил обходить санкции на покупку российского газа через оплату в евро, после чего валюта будет переведена Газпромбанком в рубли и отправлена в "Газпром экспорт". Таким образом оплата будет проходить через дочернюю компанию венгерской MVM — CEE Energy в Газпромбанк.
23 марта Владимир Путин потребовал от Евросоюза и других недружественных стран платить за российский газ исключительно в рублях, несмотря на то, что в договоре прописана оплата именно в евро и долларах.
На данный момент Венгрия — единственная страна, которая ответила на требования Путина об оплате российского газа исключительно в рублях. Другие страны пока что не согласны платить за газ в рублях, ссылаясь на условия договора.
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