Венгрия нашла способ оплачивать российский газ не за рубли

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, как Венгрия будет платить за российский газ.

Как сообщает Reuters, Сийярто предложил обходить санкции на покупку российского газа через оплату в евро, после чего валюта будет переведена Газпромбанком в рубли и отправлена в "Газпром экспорт". Таким образом оплата будет проходить через дочернюю компанию венгерской MVM — CEE Energy в Газпромбанк.

23 марта Владимир Путин потребовал от Евросоюза и других недружественных стран платить за российский газ исключительно в рублях, несмотря на то, что в договоре прописана оплата именно в евро и долларах.

На данный момент Венгрия — единственная страна, которая ответила на требования Путина об оплате российского газа исключительно в рублях. Другие страны пока что не согласны платить за газ в рублях, ссылаясь на условия договора.