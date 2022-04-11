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Сенатор Пушков обвинил ОБСЕ в атаках на Россию
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Автор Полина Кузнецова

Сенатор Пушков обвинил ОБСЕ в атаках на Россию

Политика

Глава комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обвинил ОБСЕ в необъективности, беспочвенным аткам на Россию и игнорировании российских журналистов.

Пушков посредством своего Telegram-канала заявил, что экс-представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Арлем Дезир был объективным и открыто называл нарушения прав журналистов. Однако после смены Дезира организация перестала заниматься своими обязанностями, акцентируя внимание только на атаках в сторону России. 

Сенатор также заявил, что у ОБСЕ есть должность представителя по защите свободы слова, но они к ней не прибегают.

Данные заявления были высказаны на фоне ареста руководителей Sputnik Meedia Елены Черышевой и Мати-Дмитрия Терестала.

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Автор: Полина Кузнецова, Куратор: Олег Артюков
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