Корейская народно-демократическая республика готовится к военному параду, демонстрации межконтинентальных баллистических ракет и испытательному ядерному взрыву по случаю юбилея правления северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Как сообщает Daily Mail, в Северной Корее открылась выставка, посвященная шестилетнему упору на укрепление обороны и создание ядерной державы по приказу лидера Северной Кореи.
В 2022 году исполняется 10 лет со дня начала правления Ким Чен Ына. По этому случаю страна готовится к военному параду, на котором будут представлены межконтинентальные баллистические ракеты, а также в дальнейшем произведен испытательный ядерный взрыв.
Член Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи Чхве Рен Хэ высказывался о Ким Чен Ыне, как об "одаренном мыслителе, выдающемся государственном деятеле и несравненно великим полководцем, при котором Северная Корея стала полноценной военной державой".
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