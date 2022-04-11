КНДР готовит испытательный ядерный взрыв и запуск баллистических ракет

Корейская народно-демократическая республика готовится к военному параду, демонстрации межконтинентальных баллистических ракет и испытательному ядерному взрыву по случаю юбилея правления северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Как сообщает Daily Mail, в Северной Корее открылась выставка, посвященная шестилетнему упору на укрепление обороны и создание ядерной державы по приказу лидера Северной Кореи.

В 2022 году исполняется 10 лет со дня начала правления Ким Чен Ына. По этому случаю страна готовится к военному параду, на котором будут представлены межконтинентальные баллистические ракеты, а также в дальнейшем произведен испытательный ядерный взрыв.

Член Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи Чхве Рен Хэ высказывался о Ким Чен Ыне, как об "одаренном мыслителе, выдающемся государственном деятеле и несравненно великим полководцем, при котором Северная Корея стала полноценной военной державой".