Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о военных планах ВС РФ на территории Украины. По мнению Пескова, подобные разговоры являются прерогативой Минобороны. Об этом он заявил в разговоре с журналистами газеты "Известия".
Ранее лидер Чеченской республики заявил, что российская армия готовит новое масштабное наступление. По словам Кадырова, целью ВС РФ станут многие украинские города, включая столицу страны — Киев.
Разногласия между Дмитрием Песковым и Рамзаном Кадыровым и до этого обсуждались в прессе. В частности, предметом разговоров стали комментарии Пескова по поводу получения Кадыровым звания генерал-лейтенанта и оценка патриотизма Ивана Урганта со стороны пресс-секретаря президента.
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В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.