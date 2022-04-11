Песков не стал комментировать предложения Кадырова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о военных планах ВС РФ на территории Украины. По мнению Пескова, подобные разговоры являются прерогативой Минобороны. Об этом он заявил в разговоре с журналистами газеты "Известия".

Ранее лидер Чеченской республики заявил, что российская армия готовит новое масштабное наступление. По словам Кадырова, целью ВС РФ станут многие украинские города, включая столицу страны — Киев.

Разногласия между Дмитрием Песковым и Рамзаном Кадыровым и до этого обсуждались в прессе. В частности, предметом разговоров стали комментарии Пескова по поводу получения Кадыровым звания генерал-лейтенанта и оценка патриотизма Ивана Урганта со стороны пресс-секретаря президента.