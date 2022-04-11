Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что военная спецоперация будет ускорена в связи с новыми жертвами и людьми, страдающими от происходящего.
"Сейчас операция будет интенсифицирована. Потому что чем больше мы затягиваем, тем больше гражданского населения просто страдает, находясь в заложниках ситуации", — заявил Пушили в интервью иностранным СМИ.
Пушилин отметил, что направления, которые должны быть интенсифицированы, уже определены.
Военная спецоперация на территории Луганской народной республики и Донецкой народной республике началась 24 февраля по указанию Владимира Путина. Ранее, 21 февраля, он подписал указ о независимости ЛНР и ДНР после заявления Пушилина и главы ЛНР Леонида Пасечника о необходимой помощи в регионе.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.