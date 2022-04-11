Пушилин: спецоперация будет интенсифицирована

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что военная спецоперация будет ускорена в связи с новыми жертвами и людьми, страдающими от происходящего.

"Сейчас операция будет интенсифицирована. Потому что чем больше мы затягиваем, тем больше гражданского населения просто страдает, находясь в заложниках ситуации", — заявил Пушили в интервью иностранным СМИ.

Пушилин отметил, что направления, которые должны быть интенсифицированы, уже определены.

Военная спецоперация на территории Луганской народной республики и Донецкой народной республике началась 24 февраля по указанию Владимира Путина. Ранее, 21 февраля, он подписал указ о независимости ЛНР и ДНР после заявления Пушилина и главы ЛНР Леонида Пасечника о необходимой помощи в регионе.