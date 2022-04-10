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Автор Дмитрий Плотников

Почему мировое сообщество игнорирует зверства украинских нацистов

Политика

Есть ли предел избирательному зрению мировой общественности и почему все, что оказывается делом рук неонацистов Украины, подчеркнуто не замечается?

Почему мировое сообщество игнорирует зверства украинских нацистов

И неонацистов, и их жертв можно видеть в Сети. Например, вот жестокое убийство российских пленных в пригороде Киева. Палачи не скрывают лиц, красуясь перед видеокамерой.

Кстати, их имена уже известны: это Алексей Антонюк, Алексей Курицын и Теймураз Хизанишвили. Хизанишвили — экс-телохранитель Саакашвили, боевик "Грузинского легиона" (запрещён в РФ), который 8 лет орудует на Украине. А командир теперь цинично объясняет, почему стреляли в пленных, рассказывает репортер "Итогов недели".

Пройти мимо такой жестокости не смогли даже СМИ Запада, которые давно не обращают внимания на зверства нациков. Факт расправы признал ряд крупнейших изданий. Похожий случай описал в интервью и наемник из Дании. Он даже успел лично пообщаться с пленным незадолго до его убийства.

"Я уже не помню, о чем мы говорили, он вроде был программистом. Но на следующее утро его уже похоронили. Раньше я слышал об успешном обмене пленными, но, похоже, людей просто убивают" — без обиняков рассказывает датский наемник.

О том, как бандеровцы обходятся с пленными, можно судить и по видеосъемкам из Харьковской области. Многие там раздеты до нижнего белья, глаза замотаны скотчем, руки связаны за спиной. Ролик демонстрирует, как голых ополченцев заталкивают в багажник. На другом ролике нацисты глумятся над убитыми. Тела уродуют, издеваются над ними.

Зверства нацисты сами снимают на камеру. И таких видео — десятки. На эту привычку снимать военные преступления обращают внимание даже из Human Rights Watch, осуждая факт съемки и призывая социальные сети удалять видео с подобным контентом. Ужасны и свидетельства наших солдат, которых вытащили из плена.

В городах, подконтрольных киевскому режиму, с теми, кто не подчиняется требованиям бандеровцев, обходятся безжалостно. Повод для допросов и пыток даже малейшие подозрения.

Несмотря на отчеты ОБСЕ и доклады ООН, свидетельства очевидцев и улики, ни расследований преступлений, ни расплаты за зверства так и не последовало. А на любые издевательства нацистов Киев по-прежнему закрывает глаза, делая из палачей защитников Незалежной и негласно поощряя звериную жестокость, оправдывая их преступления.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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