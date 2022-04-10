Монтян: Франция даёт американцам серьезный повод занервничать

Адвокат Татьяна Монтян пояснила, с чем может столкнуться Запад после президентских выборов во Франции и почему этот вопрос дал Вашингтону серьезный повод занервничать.

Политический активист высказала мнение, что результаты президентских выборов во Франции могут оказаться неприятным сюрпризом для американцев, всего ЕС и НАТО, плюс США серьезно занервничают.

В предвыборной гонке Эммануэль Макрон столкнулся лицом к лицу с лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая имеет неплохие шансы стать новым президентом. Ле Пен за последние несколько месяцев серьёзно сократила отставание от конкурента, что может стать настоящей проблемой для Запада.

Монтян уверена, что Париж дал Вашигтону повод занервничать, поскольку Ле Пен, став президентом, выступит против главных западных принципов, НАТО и Евросоюза. Она даже готова отказаться от антироссийской санкционной политики и планирует рассмотреть вопрос о выходе Франции из НАТО.

Ее избрание станет катастрофой для ЕС и трансатлантического фронта поддержки Киева. Марин против санкций и поставок оружия, плюс всегда поддерживала позиции Москвы по поводу Украины или НАТО.

Монтян приходит к выводу, что у Марин Ле Пен есть все шансы победить на выборах. Все дело в том, что французы уже давно устали от политических решений Парижа во главе с Макроном, поскольку он строит государственный курс только на указаниях со стороны США.