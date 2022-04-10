ЕС теперь просто экономический департамент НАТО - Захарова

Европейский Союз перешел на уровень "департамента экономических отношений НАТО”, оценила расстановку сил на мировой политической арене официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Поводом для резкой оценки стал визит главного дипломата ЕС Жозепа Борреля на Украину, по итогам которого он заявил, буквально, следующее:

"Эта война должна быть выиграна на поле боя”. " Вот вам и "экономическая организация". Это уже не Европейский Союз. Это просто отдел экономических отношений НАТО", — сказала Захарова.

Напомним, с начала российской спецоперации на Украине — 24 февраля — страны НАТО значительно увеличили свои и без того огромные поставки оружия и боеприпасов Киеву. Однако они избегают вступать в прямую военную конфронтацию с Россией, ограничиваясь накачкой Украины оружием, громкими политическими заявлениями, обильно пересыпанными антироссийской риторикой и введением беспрецедентных санкций.