Буквально не смог сдержать слез ведущий Первого канала Виталий Елисеев, когда прокомментировал видеоролик со стариками на Украине, над которыми глумится ВСУ.
Ведущий заплакал, когда комментировал ролик с глумящимися над стариками бойцами ВСУ. Кадры уже облетели интернет.
На видео героическая пожилая пара. Старушка вышла с красным флагом к ВСУшникам, по ошибке приняв их за российских освободителей. Но в село вошли украинские военные. Один из них записал на видео издевательский разговор со стариками. Красный флаг вырвали у стариков и растоптали.
Героическая старушка на видео говорит, что это тот флаг, с которым воевали во Вторую мировую ее родители, "а вы наступили".
"Съёмка обрывается. И как-то за стариков неспокойно. Красный флаг. Под ним был сокрушён нацизм. Значит, ясно, кого ждали и как им жилось под той украинской властью. Что они вдвоём против военнослужащих ВСУ, вооружённых до зубов? К тому же, похоже, без стыда и совести", — возмущается Елисеев, комментируя видео.
Ведущий после этого не сдержал эмоций. Слышно, что голос Елисеева дрожит. Далее ведущий рассказывает, что в конце видео бабушка отказывается брать пакет с едой из рук того, кто стоял ногами на советском знамени, пишет tsargrad.
"У меня просто нет слов. Не знаю, как вы, но сейчас я увидел, что значит непреклонный дух. Вот таких защищать — святое дело. И видит Бог, есть кому защитить", — подытоживает Елисеев.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Киев наладил работу со спецслужбами США и Великобритании.