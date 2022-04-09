Ведущий Первого заплакал после видео со стариками над которыми глумится ВСУ

Буквально не смог сдержать слез ведущий Первого канала Виталий Елисеев, когда прокомментировал видеоролик со стариками на Украине, над которыми глумится ВСУ.

Ведущий заплакал, когда комментировал ролик с глумящимися над стариками бойцами ВСУ. Кадры уже облетели интернет.

На видео героическая пожилая пара. Старушка вышла с красным флагом к ВСУшникам, по ошибке приняв их за российских освободителей. Но в село вошли украинские военные. Один из них записал на видео издевательский разговор со стариками. Красный флаг вырвали у стариков и растоптали.

Героическая старушка на видео говорит, что это тот флаг, с которым воевали во Вторую мировую ее родители, "а вы наступили".

"Съёмка обрывается. И как-то за стариков неспокойно. Красный флаг. Под ним был сокрушён нацизм. Значит, ясно, кого ждали и как им жилось под той украинской властью. Что они вдвоём против военнослужащих ВСУ, вооружённых до зубов? К тому же, похоже, без стыда и совести", — возмущается Елисеев, комментируя видео.

Ведущий после этого не сдержал эмоций. Слышно, что голос Елисеева дрожит. Далее ведущий рассказывает, что в конце видео бабушка отказывается брать пакет с едой из рук того, кто стоял ногами на советском знамени, пишет tsargrad.

"У меня просто нет слов. Не знаю, как вы, но сейчас я увидел, что значит непреклонный дух. Вот таких защищать — святое дело. И видит Бог, есть кому защитить", — подытоживает Елисеев.