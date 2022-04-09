Зеленский призвал Китай и Индию дать ему гарантии безопасности

Владимир Зеленский в интервью индийскому ТВ отметил, что Китай и Индия могли бы стать гарантами безопасности страны.

Президент Украины "вербует" всё новые страны для обеспечения гарантий безопасности.

"Мы сейчас заинтересованы в гарантах безопасности. Мы предлагаем Китаю стать гарантом безопасности. Мы также предлагаем Турции", — цитирует слова Зеленского ТАСС.

Глава Украины подчеркнул роль Индии в мировом сообществе и уверил, что Украина будет рада видеть в список гарантов безопасности страну, которую он назвал могущественным государством.

Глава "незалежной" уверил, что выступает за встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Готов ко встрече один на один с Путиным сейчас, готов ко встрече в любой момент. Готов обсуждать любую тему, но с президентом России", — объяснил политик.

Ранее стало известно, что Владимир Путин согласился принять участие в мирных переговорах в Венгрии с участием Украины, Германии и Франции.