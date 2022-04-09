Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что без сомнения поддержал бы восстановление Советского Союза. По его словам, во время существования СССР он видел другие отношения людей друг к другу, не было резкого деления на национальности — "мы жили одной большой семьёй", сказал Бибилов.
Он уточнил, что в тридцатые годы были серьёзные перегибы, но как государство Советский Союз было великим и играло важную роль не только в жизни граждан, но и всего мира.
"По духу я, конечно, за то, чтобы эти отношения обратно были в качестве политической единицы СССР или в другой форме, но по сути и содержанию это было бы правильно", — добавил Бибилов.
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