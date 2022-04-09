Глава Южной Осетии: Без сомнений поддержал бы восстановление СССР

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что без сомнения поддержал бы восстановление Советского Союза. По его словам, во время существования СССР он видел другие отношения людей друг к другу, не было резкого деления на национальности — "мы жили одной большой семьёй", сказал Бибилов.

Он уточнил, что в тридцатые годы были серьёзные перегибы, но как государство Советский Союз было великим и играло важную роль не только в жизни граждан, но и всего мира.

"По духу я, конечно, за то, чтобы эти отношения обратно были в качестве политической единицы СССР или в другой форме, но по сути и содержанию это было бы правильно", — добавил Бибилов.