Google заблокировал Youtube-канал ДУМА.ТВ

Youtube-канал ДУМА. ТВ заблокирован согласно решению корпорации Google, заявляют представители телеканала. ДУМА. ТВ является официальным телевидением нижней палаты российского парламента.

Сотрудники ДУМА. ТВ отметили, что их канал имел более 145 тысяч подписчиков. При этом, по их заверениям, они ожидали подобную ситуацию, и расширяли свою аудиторию на других площадках, включая Вконтакте, Rutube и Telegram.

Блокировка была сделана на фоне ограничений, сделанных российскими властями против корпорации Google и её сервисов. Теперь в поисковиках их маркируют как "нарушающие законы РФ".