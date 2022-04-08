Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Европа приблизилась к лимиту по вводу новых антироссийских санкций.
"Я думаю, что он (лимит санкций. — Прим. ред.) уже близок к исчерпанию. Несмотря на то, что они продолжают хорохориться, говорят, что калечащие санкции: во-первых, они больше самих себя калечат уже теперь, нежели Россию и российскую экономику, а во-вторых, вышеупомянутая рубашка, она не только в энергетике ближе к телу, но и в других областях", — сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, эмбарго на импорт российского угля в Европу не нанесёт ущерб экономике России, поскольку РФ легко может найти покупателей этого вида топлива. Несмотря на продвижение экологических тем, в мире много желающих купить уголь, добавил Чижов.
Ранее он выразил сомнения, что Европе удастся отказаться от российского газа. Чижов объяснил отказ европейских политиков от перехода к оплате поставок газа из РФ в рублях "эмоциональной реакцией".
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