Социолог Геннадий Козырев и политтехнолог Сергей Маркелов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировали заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова о завершении военной спецоперации России по принуждению к миру в ЛДНР и на Украине "в обозримом будущем".
"Что касается заявлений Мединского (главы делегации РФ на переговорах с Украиной. — Прим. ред.) или Пескова, то к этим непонятным заявлениям граждане относятся очень негативно, я бы сказал враждебно, потому что представители России свою позицию высказывают очень неопределённо, как-то двусмысленно. При этом люди в нашей стране, в Донбассе ждут решительных действий и решительных заявлений от властей РФ", — сказал Козырев.
По его мнению, граждане ждут решительности и от российского лидера Владимира Путина. Как подчеркнул специалист, они находятся в состоянии неопределённости при проведении военной операции.
Чем чаще Мединский и Песков озвучивают тезисы, которые можно по-разному трактовать, тем больше сомнений возникает у населения России, отметил Маркелов.
"Если появится тренд, ещё начнут всякие ребята говорить чёрти как, то, соответственно, мы получаем сомнения у населения, пойдёт откат рейтинга: откат президента, откат отношения к правильности наших действий в российско-украинском конфликте", — заключил политолог.
Ранее пресс-секретарь Путина заявил, что Москва ожидает окончание военной миссии на Украине в скором времени. Таким образом Песков разъяснил свои высказывания в интервью британскому телеканалу Sky News.
"Речь идёт об обозримом будущем", — сообщил Песков во время брифинга с журналистами.
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