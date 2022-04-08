В Госдуму законопроект о национализации имущества граждан недружественных стран

Городской совет крымской Республики внес в Госдуму Российской Федерации проект закона о национализации личной собственности граждан недружественных стран, которая до 24 февраля 2022 года находилась в их владении. Документ зарегистрирован в электронной базе данных Думы.

Так, согласно законопроекта, в государственную собственности Крыма перейдут:

движимое и недвижимое имущество;

денежные средства;

вклады в банках;

ценные бумаги;

корпоративные права;

иное имущество (активы), которые непосредственно или через аффилированных лиц принадлежат иностранным государствам и лицам.

Соответствующий документ поддержал замглавы фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко.