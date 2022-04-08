Городской совет крымской Республики внес в Госдуму Российской Федерации проект закона о национализации личной собственности граждан недружественных стран, которая до 24 февраля 2022 года находилась в их владении. Документ зарегистрирован в электронной базе данных Думы.
Так, согласно законопроекта, в государственную собственности Крыма перейдут:
Соответствующий документ поддержал замглавы фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко.
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В Мариуполе с националистами "оказались" военные из стран НАТО, которые хотят вырваться из ада. Эксперты обсуждают, выпустить и судить или уничтожить их.
В Мариуполе с националистами "оказались" военные из стран НАТО, которые хотят вырваться из ада. Эксперты обсуждают, выпустить и судить или уничтожить их.