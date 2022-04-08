По завету политика: Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище

Бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в столице России, как он и завещал.

В последний путь его провожали только близкие люди политика. На похоронах Жириновского использовали катафалк отечественного производства AURUS Lafet. На кладбище в его честь был дам последний залп.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни, с которой был госпитализирован ещё в начале февраля. Он был отпет лично патриархом Кириллом в Храме Христа Спасителя, прощание с ним проходит в Доме Союзов. Первым из высоких политиков с лидером ЛДПР простился глава государства Владимир Путин.