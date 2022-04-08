Историк Могилевский сравнил Путина с Петром I: "Действует очень по-петровски"

Спецоперация на Украине из-за угроз Запада очень схожа с историческими событиями при Петре I, заявил председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.

По словам историка, при правлении Петра, Россия также была "ненавистна" западным странам, с одной стороны, а с другой представляла "лакомый кусок" огромных и богатых территорий. Как подчеркнул Могилевский, президент Владимир Путин вынужден действовать сейчас на Украине, как когда-то Пётр I со шведами.

"Глава нашего государства, как и Пётр, размышляет историческими категориями, понимая реальные сложные исторические процессы, осознавая те угрозы, которые были обусловлены событиями прошлого, и необходимость эти угрозы устранять", — сказал Могилевский в беседе с РИА Новости.

Историк подчеркнул, что как в петровские времена, сейчас у России не стал вопрос "быть или не быть".