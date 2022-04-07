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Автор Ольга Лебедева

Кремль надеется, что операция на Украине закончится "в ближайшие дни"

Политика

Москва надеется, что российская спецоперация на Украине может закончиться в ближайшем будущем, возможно, "в ближайшие дни".

Кремль надеется, что операция на Украине закончится "в ближайшие дни"

Так заявил Дмитрий Песков в интервью Sky News. По его словам, либо российские войска закончат ее, достигнув своих целей, либо Москва и Киев достигнут соглашения путем переговоров.

"Перспектива мирного соглашения во многом будет зависеть от последовательности позиции Украины и ее готовности согласиться на условия России, — сказал Песков, пояснив, что, в частности, виновные в преступлениях против мирного населения Донбасса должны быть привлечены к ответственности. — Россия заинтересована в действительно независимом и объективном расследовании всех преступлений".

Спикер Кремля напомнил, что одной из целей российской операции было предотвращение более крупного конфликта, а именно потенциальной Третьей мировой войны, которая, с большой долей вероятности была бы с использованием ядерного оружия.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы дмитрий песков
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