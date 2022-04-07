Россия досрочно покинет Совет ООН по правам человека

Заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин анонсировал досрочное прекращение Россией своих полномочий в Совете Организации Объединённых Наций по правам человека.

По словам Кузьмина, принятая Генассамблеей ООН резолюция о приостановлении членства России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН является неправомерным и политически мотивированным решением демонстративно наказать суверенное государство, которое осуществляет независимую внутреннюю и внешнюю политику.

Он отметил, что представительство РФ в СПЧ покинет Совет 7 апреля.

Накануне в ООН прошло голосование за резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. Документ поддержали 93 страны, 24 государства выступили против, ещё 58 воздержались. Резолюция была подготовлена западными странами, в том числе США и Украиной.

Ранее профессор кафедры конституционного и международного права ГУУ Владимир Таболин заявил в беседе с Pravda.Ru, что Суд по правам человека уже давно не решает тех задач, которые должен решать, поэтому отстранение России от участия в СПЧ не несёт для страны никаких заметных последствий.