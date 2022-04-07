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Автор Игорь Рябов

Путин никогда не будут судить за военные преступления, заявил Песков

Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу Sky News об отсутствии какой-либо вероятности того, что российского лидера Владимира Путина будут судить за военные преступления.

Путин никогда не будут судить за военные преступления, заявил Песков

Телеведущий спросил у представителя Кремля: "Беспокоится ли Путин, что окажется в суде по военным преступлениям?"

"Нет, мы не видим какой-либо вероятности этого", — ответил Песков.

В этом же интервью Песков назвал огромной трагедией потери среди российских военных в ходе спецоперации на Украине. Тем не менее, благодаря этой операции Россия не допустила начала Третьей мировой войны, отметил он.

По итогам первого месяца спецоперации на Украине Вооружённые силы России потеряли 1351 военного, ещё 3825 получили ранения, сообщило ранее Минобороны РФ. При этом потери армии Украины оказались в разы больше — погибло 14 тысяч украинских военных, ещё 16 тысяч получили ранения.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы украина дмитрий песков владимир путин
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