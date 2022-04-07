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Автор Елена Федорова

Каждый день Мурашко старался спасти Жириновского, рассказал Мишустин

Политика

Глава Минздрава Михаил Мурашко ежедневно прикладывал все усилия, чтобы спасти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Михаил Альбертович Мурашко, наш министр, каждый день занимался тем, чтобы всё сделать, что можно, от наших врачей, сам лично приезжал с утра, начинал свой рабочий день с консилиума и делал всё возможное, чтобы помочь, но вот так судьба распорядилась", — сказал он.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Жириновский скончался вследствие тяжёлой болезни. Он сообщил об этом на заседании Госдумы, была объявлена минута молчания, само заседание прервали.

Позже депутат Госдумы Михаил Матвеев выразил надежду на то, что когда-нибудь одну из улиц Киева назовут именем Владимира Жириновского.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Олег Артюков
михаил мурашко михаил мишустин владимир жириновский
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