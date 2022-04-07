Песков: президент РФ Путин обязательно приедет на прощание с Жириновским

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин обязательно приедет на прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Жириновский ушёл из жизни 6 апреля после тяжёлой и продолжительной болезни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в пятницу.

"Президент обязательно попрощается с Жириновским", — сказал Песков на встрече с журналистами.

Ранее в Госдуме проинформировали, что церемония прощания с председателем ЛДПР будет организована 8 апреля с 11:00 до 13:00 в Колонном зале в Доме Союзов. Отпевание Жириновского запланировано в 8:00 в храме Христа Спасителя.

6 апреля председатель Государственной думы Вячеслав Володин первым сообщил о смерти политика. Он подчеркнул: личность Жириновского настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России.

В Минздраве РФ отметили, что врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР.