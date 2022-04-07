Историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов прокомментировал Pravda.Ru приглашение президента РФ Владимира Путина на мирные переговоры в Венгрию.
"И глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, что сначала нужно подготовить переговорный документ к окончательному подписанию, а потом уже будет президентская встреча", — напомнил Барабанов.
По его мнению, приглашение Путина на переговоры является личной инициативой премьера Венгрии.
"Я думаю, что это самостоятельное решение Орбана. Вряд ли он его согласовывал с Европейским союзом. Может быть, Брюссель выступит против проведения этой встречи на территории Евросоюза. Путин же под санкциями. Ему запрещен въезд в ЕС"
В среду, 6 апреля венгерский премьер-министр Виктор Орбан предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры России и Украины в Венгрии.
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