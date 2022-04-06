Депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Бабашов заявил, что Владимир Зеленский испытывает страх перед украинским народом, поэтому его охраняют западные спецслужбы.
Бабашов рассказал, что во время визита Зеленского в Бучу его охранял англоязычный спецназ, который попал на видеозаписи.
"К слову, как нужно презирать и бояться своих граждан, чтобы тебя — президента — охраняли западные спецслужбы", — написал Бабашов в соцсети "ВКонтакте".
В минувшую субботу украинские власти и СМИ опубликовали в интернете видеозапись, на которой запечатлены тела погибших в городе Буча (Киевская область). Запись была сделана после того, как Вооружённые силы РФ покинули населённый пункт, и его заняли украинские войска. Киев обвинил Россию в "зверствах", а президент Украины Владимир Зеленский назвал российских солдат "мясниками" и пообещал дать "нецивилизованный ответ". В Кремле инцидент в Буче назвали фейком украинской пропаганды, срежиссированным Вашингтоном и Брюсселем.
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