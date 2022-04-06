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Автор Игорь Рябов

Зеленский находится под охраной западного спецназа

Политика

Депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Бабашов заявил, что Владимир Зеленский испытывает страх перед украинским народом, поэтому его охраняют западные спецслужбы.

Зеленский находится под охраной западного спецназа

Бабашов рассказал, что во время визита Зеленского в Бучу его охранял англоязычный спецназ, который попал на видеозаписи.

"К слову, как нужно презирать и бояться своих граждан, чтобы тебя — президента — охраняли западные спецслужбы", — написал Бабашов в соцсети "ВКонтакте".

В минувшую субботу украинские власти и СМИ опубликовали в интернете видеозапись, на которой запечатлены тела погибших в городе Буча (Киевская область). Запись была сделана после того, как Вооружённые силы РФ покинули населённый пункт, и его заняли украинские войска. Киев обвинил Россию в "зверствах", а президент Украины Владимир Зеленский назвал российских солдат "мясниками" и пообещал дать "нецивилизованный ответ". В Кремле инцидент в Буче назвали фейком украинской пропаганды, срежиссированным Вашингтоном и Брюсселем.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Темы украина владимир зеленский
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