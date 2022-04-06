EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Минобороны РФ: Украина спланировала новые фейки по "бучинскому сценарию"
США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка
The Independent: Запад не может оправиться от шока после российского "Кинжала"
Евродепутат из Италии: в правдивости фактов о Буче есть большие сомнения
Захарова назвала фейк в Буче преступлением Киева и журналистов Запада
Политолог заявил, что не считает Зеленского президентом Украины
Блинкен: США будут отправлять десять танков на каждый танк РФ на Украине
Автор Евгения Васильева

Зюганов: мы с Жириновским разные люди, но вместе укрепляли государственность РФ

Политика

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования всем родным и близким лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Также политик призвал партию ответственно подойти к выбору нового главы.

"Ушёл из жизни Владимир Вольфович, с которым мы все последние 30 лет шли рядом в политической жизни, хотя люди абсолютно разные", — сказал Зюганов журналистам.

Парламентарий подчеркнул, что Жириновский являлся монархистом и всегда говорил об этом. Однако политики вместе трудились ради укрепления государственности нашей страны, подчеркнул лидер КПРФ.

Ранее член Госдумы РФ Светлана Бессараб в беседе с Peavda.Ru рассказала о миссии Жириновского. Он повышал престиж России на международной арене, заявила парламентарий.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
кпрф лдпр госдума геннадий зюганов светлана бессараб владимир жириновский
Популярное
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ

Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.

Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Мир. Новости мира
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Политика. Новости и аналитика
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Силовые структуры
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Ирина Шлионская Опасная работа: за какие профессии можно было поплатиться жизнью Ирина Шлионская Игорь Буккер Зарубежные историки до смешного перелицовывают факты Игорь Буккер Усам Оздемиров Западу не поставить на колени космическую державу Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Экономика и бизнес
Экономист: РФ откажется выплачивать госдолг, если США не откроют доступ к счетам
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Политика. Новости и аналитика
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Популярное
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ

Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.

Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Мир. Новости мира
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Политика. Новости и аналитика
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Силовые структуры
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Ирина Шлионская Опасная работа: за какие профессии можно было поплатиться жизнью Ирина Шлионская Игорь Буккер Зарубежные историки до смешного перелицовывают факты Игорь Буккер Усам Оздемиров Западу не поставить на колени космическую державу Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Экономика и бизнес
Экономист: РФ откажется выплачивать госдолг, если США не откроют доступ к счетам
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Политика. Новости и аналитика
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Последние материалы
The Independent: Запад не может оправиться от шока после российского "Кинжала"
Евродепутат из Италии: в правдивости фактов о Буче есть большие сомнения
Захарова назвала фейк в Буче преступлением Киева и журналистов Запада
Военный эксперт рассказал, почему для России важно освободить Одессу
Политолог заявил, что не считает Зеленского президентом Украины
Блинкен: США будут отправлять десять танков на каждый танк РФ на Украине
Немцы выразили возмущение по поводу русофобской фразы посла Украины в ФРГ
Глава Грузинского легиона на Украине: русских не будем брать в плен
Захарова: Доказательств непричастности России к событиям в Буче предостаточно
Хинштейн рассказал, каким человеком был Жириновский
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников