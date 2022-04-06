Зюганов: мы с Жириновским разные люди, но вместе укрепляли государственность РФ

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования всем родным и близким лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Также политик призвал партию ответственно подойти к выбору нового главы.

"Ушёл из жизни Владимир Вольфович, с которым мы все последние 30 лет шли рядом в политической жизни, хотя люди абсолютно разные", — сказал Зюганов журналистам.

Парламентарий подчеркнул, что Жириновский являлся монархистом и всегда говорил об этом. Однако политики вместе трудились ради укрепления государственности нашей страны, подчеркнул лидер КПРФ.

Ранее член Госдумы РФ Светлана Бессараб в беседе с Peavda.Ru рассказала о миссии Жириновского. Он повышал престиж России на международной арене, заявила парламентарий.