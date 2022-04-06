Российский депутат Светлана Бессараб в беседе с Pravda.Ru выразила соболезнования родным и близким, коллегам Госдумы из фракции ЛДПР и всем, кто знал лидера этой партии Владимира Жириновского.
"Конечно, все наши мысли сейчас только о том, что ушёл из жизни яркий политик и достойный сын своей родины, наверное, один из самых ярких патриотов России", — сказала парламентарий.
Как подчеркнула собеседница издания, Жириновский являлся неординарным человеком. По её словам, он всегда заботился о достижениях нашей страны в мире.
"Такие неординарные люди редко приходят в этот мир. Они несут определённую миссию. Я думаю, что эта миссия была именно в повышении престижа России на мировой арене", — заявила Бессараб.
Ранее в разговоре с Pravda.Ru член ГД Светлана Журова заявила, что смерть Жириновского является огромной потерей. С ним связано понимание парламентаризма в России, отметила депутат.
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