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Автор Евгения Васильева

В ГД рассказали о миссии Жириновского: "Повышение престижа РФ на мировой арене"

Политика

Российский депутат Светлана Бессараб в беседе с Pravda.Ru выразила соболезнования родным и близким, коллегам Госдумы из фракции ЛДПР и всем, кто знал лидера этой партии Владимира Жириновского.

В ГД рассказали о миссии Жириновского: "Повышение престижа РФ на мировой арене"

"Конечно, все наши мысли сейчас только о том, что ушёл из жизни яркий политик и достойный сын своей родины, наверное, один из самых ярких патриотов России", — сказала парламентарий.

Как подчеркнула собеседница издания, Жириновский являлся неординарным человеком. По её словам, он всегда заботился о достижениях нашей страны в мире.

"Такие неординарные люди редко приходят в этот мир. Они несут определённую миссию. Я думаю, что эта миссия была именно в повышении престижа России на мировой арене", — заявила Бессараб.

Ранее в разговоре с Pravda.Ru член ГД Светлана Журова заявила, что смерть Жириновского является огромной потерей. С ним связано понимание парламентаризма в России, отметила депутат.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
Темы лдпр россия госдума светлана журова светлана бессараб владимир жириновский
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