Журова: с Жириновским связано понимание парламентаризма в РФ

Смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского является огромной потерей, заявила в беседе с Pravda.Ru первый зампред международного комитета Госдумы Светлана Журова.

"Это огромная потеря. Уверена, что многие годы, когда будут говорить слова "депутат" или "парламент", одним из первых будут называть Владимира Вольфовича. Потому что именно с ним связано понимание парламентаризма в России", — сказала депутат.

По её словам, Жириновский был примером того, как ярко донести свою точку зрения, в том числе при помощи эпатажа.

"При этом могу сказать, что когда он сам себя не заводил на эпатирование, то спокойно выступал, был совершенно даже, может быть, не похож на себя… Он был разным", — отметила Журова.

Она напомнила о "пророчествах" Жириновского. По мнению депутата, они объясняются высокой образованностью лидера ЛДПР.

"Он умел анализировать, глубоко знал историю. Это позволяло ему … предвидеть, что может произойти. Сейчас многие будут вспоминать такие высказывания, которые потом превратились в реальность", — сказала Журова.

Ранее о смерти 75 летнего Жириновского, госпитализированного в феврале 2022 года из-за коронавируса, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский… Для нас всех — это невосполнимая потеря", — написал политик в своём Telegram-канале.