Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского.

"Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства", — сказал Владимир Путин, его слова приводит журналистский пул №3 в своем telegram-канале.

Ранее свои соболезнования выразили также депутат Леонид Слуцкий, глава Крыма Сергей Аксёнов и другие важные политические деятели России.

Владимир Жириновский умер на 76-ом году жизни. Ранее он давал своё интервью в том числе порталу Pravda.Ru.