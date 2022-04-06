Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского.
"Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства", — сказал Владимир Путин, его слова приводит журналистский пул №3 в своем telegram-канале.
Ранее свои соболезнования выразили также депутат Леонид Слуцкий, глава Крыма Сергей Аксёнов и другие важные политические деятели России.
Владимир Жириновский умер на 76-ом году жизни. Ранее он давал своё интервью в том числе порталу Pravda.Ru.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.
Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.