Депутат Госдумы Слуцкий: Жириновский был "человеком-эпохой"

Руководитель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что председатель ЛДПР Владимир Жириновский был "человеком-эпохой".

По словам депутата, смерть политика — невосполнимая утрата для российского парламентаризма и всей страны. Слуцкий также выразил соболезнования родным и близким Жириновского.

"Ушёл из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Не верится. В нём было столько сил, энергии, жизни, любви к своей родине. Владимир Вольфович был "человеком-эпохой", частью современной истории Отечества", — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Он также подчеркнул: смерть Жириновского — это "страшное горе" для России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что лидер ЛДПР ушёл из жизни после продолжительной и тяжёлой болезни. В пресс-службе партии подтвердили информацию о смерти политика.

"Это удар для всей России, для армии его сторонников. Мы все скорбим", — прокомментировали в ЛДПР.

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