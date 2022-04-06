Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил об отводе российских войск из Киева по личному приказу президента.
"Приказ об отводе российских войск из Киевской области отдал лично Путин", — приводит слова Пескова французский телеканал LCI.
Песков отметил, что данный ход — это "жест доброй воли" на фоне предстоящих переговоров, на которых должны рассмотреться "серьезные решения".
Ранее член российской делегации на крайних переговорах с Украиной и министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москву "настораживают" украинские условия мирного договора, по которым в течение нескольких дней после заключения соглашения должны прекратиться какие-либо военные действия на территории Украины.
Последние переговоры российской и украинской сторон прошли 1 апреля.
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