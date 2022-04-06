Песков: Приказ об отводе войск из Киевской области отдал лично Путин

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил об отводе российских войск из Киева по личному приказу президента.

"Приказ об отводе российских войск из Киевской области отдал лично Путин", — приводит слова Пескова французский телеканал LCI.

Песков отметил, что данный ход — это "жест доброй воли" на фоне предстоящих переговоров, на которых должны рассмотреться "серьезные решения".

Ранее член российской делегации на крайних переговорах с Украиной и министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москву "настораживают" украинские условия мирного договора, по которым в течение нескольких дней после заключения соглашения должны прекратиться какие-либо военные действия на территории Украины.

Последние переговоры российской и украинской сторон прошли 1 апреля.