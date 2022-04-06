Глава ЦИК: Запад "сбросил маску" и показал "скукоженные признаки" демократии

Руководитель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова охарактеризовала обстановку в мире выражением "Дикий Запад". Также политик обвинила Европу и Штаты в желании "отменить Россию".

"В зрелом возрасте, когда мы всё это наблюдаем, я понимаю, что это значит — выражение "Дикий Запад" во всей его красе", — подчеркнула Памфилова в ходе заседания ЦИК.

По мнению главы комиссии, западные страны "сбросили маску" и продемонстрировали "скукоженные признаки" демократии. Вместе с этим политик указала на намерение недружественных стран запретить российскую культуру, разорвать связи, которые формировали много лет.

Ранее спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сообщила, что нашу страну необходимо изолировать от остального мира не только в политической и экономической областях, но и в культуре. Также депутат назвала РФ "больным государством".