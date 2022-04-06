Аксёнов о знаменитых украинцах: Лишить орденов всю эту шваль

Глава республики Крым Сергей Аксёнов на видео распорядился, чтобы представителей украинской элиты, которая имела в Крыму какие-либо ордена или почётные звания, лишили их, а также всех наград. Он заявил о том, что отличительных знаков точно лишатся бывший президент Украины Леонид Кучма, боксёр Александр Усик, а также бывший председатель Севастопольской администрации Сергей Куницын. Само видео опубликовал telegram-канал Сolonelcassad.

По мнению Аксёнова, люди, которые пиарятся на специальной операции России на Украине, а также выступают против российской стороны в этом вопросе, не достойны называться почётными гражданами Симферополя и других крымских городов. По словам главы Крыма, такие люди себя замарали поддержкой киевского режима.