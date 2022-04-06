$30 млн зарабатывает Зеленский за день конфликта на Украине — Рогов

Президент Украины зарабатывает около 30 млн долларов за каждый день спецоперации. Информацией с журналистами RT поделился член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Обсуждая провокацию киевского режима в Буче во время прямого эфира RT член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что враньём украинские власти только увеличивают поддержку России в своих городах. Местное население отдаёт себе отчёт, на какую чудовищную ложь может пойти Киев ради сиюминутной выгоды.

Затягивание украинского конфликта чрезвычайно выгодно Владимиру Зеленскому: президент Украины зарабатывает ежедневно около $30 млн. Аффилированные с ним компании заключают дорогостоящие контракты на обеспечение теробороны, ВСУ и т. д.

"Он будет воевать простыми людьми столько, сколько будет возможности. Помимо того, что он выполняет команду из Лондона и Вашингтона, он ещё и зарабатывает колоссальные деньги, которые он легализует на Западе", — рассказал Рогов.

Именно поэтому Вооружённые силы РФ должны не только демилитаризировать и денацифицировать Украину, но и разогнать засевшую в Киеве "шайку наркоманов и нацистов". Украинская власть настолько уверилась в своей безопасности, что остановить их может только страх возмездия и справедливого наказания.