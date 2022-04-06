Голубев: Ростовская область пока не собирается возвращать беженцев в Донбасс

Организованного возврата беженцев из Донбасса на родину пока нет, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Как уточнил глава региона, люди самостоятельно решают, где им жить, а отъезд обратно в ДНР случаи единичные.

По словам Голубева, некоторые граждане, которые хотят вернуться в Донбасс, делают это самостоятельно.

"Если говорить о возврате людей назад, это решение принимают сами люди, если они считают это возможным. Организованного возврата назад пока мы не проводим", — сообщил глава Ростовской области на брифинге с журналистами.

Как подчеркнул Голубев, в регионе до сих пор сохраняется режим чрезвычайной ситуации из-за постоянного притока беженцев. Режим ЧС был введён на территории всех муниципалитетов Ростовской области с 19 февраля.