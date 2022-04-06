Политолог Мухин: виновников поджога Украины надо искать среди амбассадоров ЕС

Российский политолог Алексей Мухин, в отличие от многих своих коллег, не считает США виновниками грянувшего на Украине кризиса.

По его мнению, "подожгли конфликт" Германия и Франция, которые "молчаливо поддерживали киевский режим", на протяжении восьми лет убивавший своих сограждан. И именно это "одобрение" привело к спецоперации России, которая вынуждена была заканчивать гражданскую войну в соседней стране.

Директор Центра политической информации напомнил, что именно Берлин и Париж были гарантами соблюдения минских договорённостей, но ничего не сделали, чтобы повлиять на Киев.

США же просто решают свои бизнес-вопросы.