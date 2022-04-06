Латвия арестовала недвижимость и автомобили граждан России на 100 млн евро

Минюст Латвии заморозил недвижимость граждан России на сумму превышающую 100 млн евро. Причём в ближайшее время число арестованных активов вырастет, рассказал министр юстиции страны Янис Борданс.

Сейчас латвийскими властями наложен запрет 49 объектов недвижимости. Дополнительно арестованы транспортные средства в количестве 66 штук, которыми владеют граждане России. Автомобили запрещено продавать или перерегистрировать, сообщает издание Delfi.

Ранее правительство Латвии запретило выдачу россиянам вида на жительство в стране. Также статус "нежелательных" получили многие российские деятели культуры, включая Михаила Боярского, Владимира Машкова, Дмитрия Певцова, режиссера и актера Никиту Михалкова и многих других.

После начала военной спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе Латвия присоединилась к западным странам и наложила санкции на Россию. В стране запрещены российские телеканалы, заблокированы банковские счета россиян.

Сейчас латвийский кабинет министров рассматривает законопроект, который позволит национализировать прилежащие гражданам России предприятия и различные активы юридических лиц, а том числе грузы, которые "застряли" в латвийских портах.