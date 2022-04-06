Минюст Латвии заморозил недвижимость граждан России на сумму превышающую 100 млн евро. Причём в ближайшее время число арестованных активов вырастет, рассказал министр юстиции страны Янис Борданс.
Сейчас латвийскими властями наложен запрет 49 объектов недвижимости. Дополнительно арестованы транспортные средства в количестве 66 штук, которыми владеют граждане России. Автомобили запрещено продавать или перерегистрировать, сообщает издание Delfi.
Ранее правительство Латвии запретило выдачу россиянам вида на жительство в стране. Также статус "нежелательных" получили многие российские деятели культуры, включая Михаила Боярского, Владимира Машкова, Дмитрия Певцова, режиссера и актера Никиту Михалкова и многих других.
После начала военной спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе Латвия присоединилась к западным странам и наложила санкции на Россию. В стране запрещены российские телеканалы, заблокированы банковские счета россиян.
Сейчас латвийский кабинет министров рассматривает законопроект, который позволит национализировать прилежащие гражданам России предприятия и различные активы юридических лиц, а том числе грузы, которые "застряли" в латвийских портах.
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