Путин предостерег от национализации российских активов за рубежом

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании по развитию АПК и рыбохозяйственного комплекса, предостерёг западные страны от национализации российских активов за рубежом в рамках продолжения санкционного давления на нашу страну.

"Мы являемся свидетелями еще одной попытки наших партнеров выплеснуть свои собственные ошибки в экономике и энергетическом секторе на Россию. И снова решать возникающие в связи с этим вопросы и проблемы за наш счет. Кроме того, мы уже слышим заявления чиновников о возможной национализации некоторых наших активов. Что ж, так далеко мы зашли. Мы не должны забывать, что это обоюдоострый меч",

В качестве примера президент привёл давление со стороны западных властей на госкомпанию "Газпром".

Напомним, ранее стало известно, что немецкое правительство взяло на себя надзор за дочерними компаниями российского энергетического гиганта в Германии и, следовательно, за частями поставок газа по принадлежащим им трубам. Федеральное правительство утверждает, что хочет таким образом обеспечить безопасность поставок голубого топлива.

По мнению Кремля, эти действия — "серьезное нарушение международного права и всех мыслимых и немыслимых правил и законов".