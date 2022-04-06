Украина бесчеловечно относится к российским военнопленным, заявил Цеков

Сенатор РФ от Крыма Сергей Цеков прокомментировал Pravda.Ru проведение Россией и Украиной обмена пленными в формате 86 на 86 человек.

"Сам по себе обмен — это хорошо, потому что отношение к украинским военнопленным с нашей стороны абсолютно цивилизованное. А отношение Украины к нашим военнопленным совершенно бесчеловечное", — заявил Цеков.

Обмен пленными никак не ускоряет переговорный процесс, однако есть то, что его тормозит, отметил сенатор.

"Переговорный процесс идёт совершенно по другим правилам, и обмен не ускоряет и не задерживает проведение переговорного процесса. Что задерживает проведение переговорного процесса? Это та провокация, которую устроили представители Украины в Буче. Вот это задерживает, конечно. Такими действиями они, на мой взгляд, стремятся сорвать переговорный процесс. Хотя он нужен прежде всего им", — подчеркнул собеседник издания.

Во вторник, 5 апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия и Украина провели обмен пленными в формате 86 на 86 человек.

В минувшую субботу украинские власти и СМИ опубликовали в интернете видеозапись, на которой запечатлены тела погибших в городе Буча (Киевская область). Запись была сделана после того, как Вооружённые силы РФ покинули населённый пункт, и его заняли украинские войска. Киев обвинил Россию в "зверствах", а президент Украины Владимир Зеленский назвал российских солдат "мясниками" и пообещал дать "нецивилизованный ответ". В Кремле инцидент в Буче назвали фейком украинской пропаганды, срежиссированным Вашингтоном и Брюсселем.