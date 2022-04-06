EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Посольство РФ: лишение России статуса наблюдателя в ОАГ — "русофобский подход"

Политика

Посольство России в США резко ответило на предложение генсека Организации американских государств Луиса Альмагро лишить российскую сторону статуса наблюдателя в ведомстве. По мнению дипмиссии, это не что иное, как "русофобский подход".

Посольство РФ: лишение России статуса наблюдателя в ОАГ — "русофобский подход"

Как подчеркнули в российском ведомстве, у Альмагро "ангажированный подход" к ситуации.

"Альмагро предпочитает пребывать в плену нагнетаемой западными СМИ антироссийской истерии, делать далеко идущие выводы на основе откровенных фальшивок и инсинуаций, не подкреплённых доказательствами", — говорится в заявлении в Telegram-канале посольства.

Кроме того, в ведомстве считают, что чиновник участвует в "оголтелой травле" российской стороны и ему стоило бы заняться более серьёзными политическими проблемами в Европе, а не "прикрывать" свою "русофобию" якобы солидарным мнением участников стран-членов Организации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Темы сша луис альмагро
Sberbank
Новости
American Conservative: Байден доказал своё "безумие" продвигаясь к границам РФ
Deutsche Bank: по экономике Германии звонит колокол
Томас-Гринфилд: исключить Россию из состава СБ ООН не получится
Япония намерена вооружаться, вопреки своей пацифисткой Конституции
Посольство РФ: лишение России статуса наблюдателя в ОАГ — "русофобский подход"
США продолжает вооружать Украину: Байден выделил 100 млн долларов Киеву
Российский рубль бросил вызов санкциям – Жозеп Боррель
Беженку выгнали из отеля в Польше из-за критики ВСУ: "Вслед за русским кораблём"
TGZ: США "оголтело" милитаризуют Киев — он стал оружием против РФ
"Пришло осознание безнадёги" - почему массово сдались украинские морпехи
Популярное
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ

Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.

Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Мир. Новости мира
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Экономика и бизнес
Экономист: РФ откажется выплачивать госдолг, если США не откроют доступ к счетам
Политика. Новости и аналитика
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Игорь Буккер ЕС не рад выборам в Сербии и Венгрии Игорь Буккер Усам Оздемиров Украинское досье грозит бедами семье Байденов Усам Оздемиров Любовь Степушова В Германии возрождается нацизм на базе русофобии Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Китайцы высмеяли переход Германии с газа на дрова: "У России леса больше"
Силовые структуры
Военный из ЛНР: женщины-наводчицы миномёта воюют на стороне ВСУ в Попасной
Киев завозит в Запорожье сотни опытных боевиков ИГИЛ*
Мир. Новости мира
Киев завозит в Запорожье сотни опытных боевиков ИГИЛ*
Последние материалы
Deutsche Bank: по экономике Германии звонит колокол
Томас-Гринфилд: исключить Россию из состава СБ ООН не получится
Посольство РФ: лишение России статуса наблюдателя в ОАГ — "русофобский подход"
Япония намерена вооружаться, вопреки своей пацифисткой Конституции
НАТО собирает компанию желающих дружить против Китая
США продолжает вооружать Украину: Байден выделил 100 млн долларов Киеву
Российский рубль бросил вызов санкциям – Жозеп Боррель
Беженку выгнали из отеля в Польше из-за критики ВСУ: "Вслед за русским кораблём"
TGZ: США "оголтело" милитаризуют Киев — он стал оружием против РФ
"Пришло осознание безнадёги" - почему массово сдались украинские морпехи
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников