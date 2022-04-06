Посольство РФ: лишение России статуса наблюдателя в ОАГ — "русофобский подход"

Посольство России в США резко ответило на предложение генсека Организации американских государств Луиса Альмагро лишить российскую сторону статуса наблюдателя в ведомстве. По мнению дипмиссии, это не что иное, как "русофобский подход".

Как подчеркнули в российском ведомстве, у Альмагро "ангажированный подход" к ситуации.

"Альмагро предпочитает пребывать в плену нагнетаемой западными СМИ антироссийской истерии, делать далеко идущие выводы на основе откровенных фальшивок и инсинуаций, не подкреплённых доказательствами", — говорится в заявлении в Telegram-канале посольства.

Кроме того, в ведомстве считают, что чиновник участвует в "оголтелой травле" российской стороны и ему стоило бы заняться более серьёзными политическими проблемами в Европе, а не "прикрывать" свою "русофобию" якобы солидарным мнением участников стран-членов Организации.