Посольство России в США резко ответило на предложение генсека Организации американских государств Луиса Альмагро лишить российскую сторону статуса наблюдателя в ведомстве. По мнению дипмиссии, это не что иное, как "русофобский подход".
Как подчеркнули в российском ведомстве, у Альмагро "ангажированный подход" к ситуации.
"Альмагро предпочитает пребывать в плену нагнетаемой западными СМИ антироссийской истерии, делать далеко идущие выводы на основе откровенных фальшивок и инсинуаций, не подкреплённых доказательствами", — говорится в заявлении в Telegram-канале посольства.
Кроме того, в ведомстве считают, что чиновник участвует в "оголтелой травле" российской стороны и ему стоило бы заняться более серьёзными политическими проблемами в Европе, а не "прикрывать" свою "русофобию" якобы солидарным мнением участников стран-членов Организации.
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