В Совете Федерации заявили о возможность самораспада Украины

На Украине может начаться процесс самораспада, если украинцы не найдут общий язык между собой, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он рассказал о двух вариантах развития дальнейшей ситуации на Украине. В первом случае в стране "произойдет переключение мозгов", и Киев обеспечит всем территориям равные права, чтобы каждый украинец мог жить комфортно, без притеснения по тому или иному признаку и имел равные возможности "для самореализации, для развития, для карьеры, для семьи, для памяти", отметил сенатор.

Второй вариант предполагает саморазрушение и самораспад Украины.

"Сначала она потеряет территории, на которых живут люди, по-другому говорящие и думающие. А затем дело дойдет и до Украины… которая может однажды оказаться в ситуации самораспада, самораздела. Потому что сами украинцы не смогут, возможно, найти общего языка между собой", — подчеркнул Косачев.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предрёк Украине крах, сравнимый с падением Третьего рейха. По его словам, в Незалежной господствует фашистская идеология, поэтому страна не избежит участи гитлеровской Германии.