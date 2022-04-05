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Автор Игорь Рябов

Лукашевич назвал фейком слова о "братских могилах" в Киевской области

Политика

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал фейком заявления о наличии в городах Ирпень и Бородянка (Киевская область) "братских могил расстрелянных мирных жителей".

Лукашевич назвал фейком слова о "братских могилах" в Киевской области

"Признаки постановочной раскрутки фейков о "российских военных преступлениях" наблюдаем и при описании украинскими и западными СМИ ситуации в других населённых пунктах Киевской области, от которых отошли российские войска. Например, сообщения о "братских могилах расстрелянных мирных жителей" городов Ирпень, Бородянка, сёл Мотыжин и Мощун подготовлены по той же схеме", — заявил Лукашевич, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

В минувшую субботу украинские власти и СМИ опубликовали в Сети видеозапись, на которой запечатлены тела погибших в городе Буча (Киевская область). Запись была сделана после того, как Вооружённые силы РФ покинули населённый пункт, и его заняли украинские войска. Киев обвинил Россию в "зверствах", а президент Украины Владимир Зеленский назвал российских солдат "мясниками" и пообещал дать "нецивилизованный ответ".

По словам заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, инцидент в Буче является фейком, который вызрел в "циничном воображении украинской пропаганды". При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что инцидент в Буче полностью "срежиссирован Вашингтоном и Брюсселем" для западного общества.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы обсе украина александр лукашевич
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