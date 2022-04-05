Белковский объяснил, почему невозможна встреча Путина и Зеленского

Политтехнолог Станислав Белковский уверен, что встреча с Владимиром Зеленским "психологически невыносима" для Владимира Путина.

Белковский объяснил, что президент России не воспринимает президента Украины субъектно.

"Он считает, что это марионетка Америки и, если о чём-то надо говорить, то с Байденом, с представителями США, а не с Зеленским… Встреча психологически невыносима для Путина", — объяснил политтехнолог в интервью Ксении Собчак.

Журналистка призвала собеседника гипотетически представить эту встречу, однако Белковский отверг такое допущение.

"Сам факт встречи говорит о том, что он воспринимает Зеленского как равного, а осознание того, что Зеленский не является равным, для него очень важно", — выразил свою точку зрения Белковский.

Ранее Зеленский заявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам, связанным с урегулированием конфликтной ситуации, может не состояться.