Крымские немцы обратились к Шольцу из-за травли русских: "Скатываетесь в расизм"

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу и призвал прекратить травлю русскоязычного населения на территории ФРГ.

Как подчеркнул Гемпель, в свете последней информации, ситуация с травлей русскоязычного населения на территории ФРГ вызывает как минимум беспокойство.

"Самое поразительное то, что весь этот беспредел происходит при молчаливым согласии и кое-где и поощрении местных властей. Мы верим, что Германия продолжает оставаться демократической страной, которой чужд и ненавистен национализм. Надеемся, что украинский фашизм не даст всходы в современной Германии", — пояснил Гемпель в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что если не остановить притеснение русских в других государствах, это приведёт к тому, что Европа "скатится" в откровенный расизм.