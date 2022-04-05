EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Крымские немцы обратились к Шольцу из-за травли русских: "Скатываетесь в расизм"

Политика

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу и призвал прекратить травлю русскоязычного населения на территории ФРГ.

Крымские немцы обратились к Шольцу из-за травли русских: "Скатываетесь в расизм"

Как подчеркнул Гемпель, в свете последней информации, ситуация с травлей русскоязычного населения на территории ФРГ вызывает как минимум беспокойство.

"Самое поразительное то, что весь этот беспредел происходит при молчаливым согласии и кое-где и поощрении местных властей. Мы верим, что Германия продолжает оставаться демократической страной, которой чужд и ненавистен национализм. Надеемся, что украинский фашизм не даст всходы в современной Германии", — пояснил Гемпель в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что если не остановить притеснение русских в других государствах, это приведёт к тому, что Европа "скатится" в откровенный расизм.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы крым расизм германия олаф шольц
Sberbank
Новости
Посольство РФ: заявление США об угрозе от "неразорвавшихся снарядов" — абсурд
Политолог: Зеленский пригласил Саркози и Меркель в Бучу для усиления провокации
Посол РФ в США Антонов: "Провокация в Буче — верх лжи и цинизма"
Крымские немцы обратились к Шольцу из-за травли русских: "Скатываетесь в расизм"
Экономист предрёк укрепление курса рубля из-за рекордного притока денег в РФ
Reuters: Пентагон не может самостоятельно подтвердить зверства в украинской Буче
Северная Корея: Пхеньян не намерен первым нападать на Сеул
Россия потребовала от США убрать ядерное оружие из неядерных стран
Кулеба: Украина должна "отвоевать мир" на поле боя
Псаки призвала Индию отказаться от газа РФ: США будут счастливы стать партнёрами
Популярное
Экономика и бизнес
Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры

Банк России до 30 июня будет закупать золото по фиксированной цене 5 тыс. рублей ($59) за 1 г. Это даст шанс стране вернуться к золотому стандарту.

Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры
"КП": мирных жителей Бучи расстреливали нацисты "Боцмана"
Силовые структуры
"КП": мирных жителей Бучи расстреливали нацисты "Боцмана"
Мир. Новости мира
Американский полковник: США готовы перейти к запасному плану по Украине
Финансы
Финансист: Россия упускает исторический шанс выиграть войну у Запада
Любовь Степушова Что стоит за арестом в Казахстане "агента А" — террориста, русофоба и наркомана Любовь Степушова Ирина Шлионская Андрей Тарковский и Италия: гений места Ирина Шлионская Игорь Буккер Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся Игорь Буккер
Общество
Фанаты осадили украинского футболиста Зинченко: "Закрой рот и играй в футбол"
Политика. Новости и аналитика
Россия созывает Совбез ООН из-за "провокации в Буче"
В Иране хотят заменить Россию на рынке нефти
Экономика и бизнес
В Иране хотят заменить Россию на рынке нефти
Последние материалы
Экономист предрёк укрепление курса рубля из-за рекордного притока денег в РФ
Reuters: Пентагон не может самостоятельно подтвердить зверства в украинской Буче
Северная Корея: Пхеньян не намерен первым нападать на Сеул
Россия потребовала от США убрать ядерное оружие из неядерных стран
Кулеба: Украина должна "отвоевать мир" на поле боя
Испанский аналитик о ситуации в Донбассе: Западу правду не рассказывают
Псаки призвала Индию отказаться от газа РФ: США будут счастливы стать партнёрами
Перечислены антироссийские санкции, которые войдут в пятый пакет ЕС
Казахстан решил попридержать зерно и дождаться, когда на него взлетят цены
Эксперты-экономисты прогнозируют увеличение притока капиталов в Россию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников