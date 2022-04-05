Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу и призвал прекратить травлю русскоязычного населения на территории ФРГ.
Как подчеркнул Гемпель, в свете последней информации, ситуация с травлей русскоязычного населения на территории ФРГ вызывает как минимум беспокойство.
"Самое поразительное то, что весь этот беспредел происходит при молчаливым согласии и кое-где и поощрении местных властей. Мы верим, что Германия продолжает оставаться демократической страной, которой чужд и ненавистен национализм. Надеемся, что украинский фашизм не даст всходы в современной Германии", — пояснил Гемпель в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что если не остановить притеснение русских в других государствах, это приведёт к тому, что Европа "скатится" в откровенный расизм.
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